Une révélation est lâchée sur cette star de Deschamps

Auteur de prestations remarquées en équipe de France, Mike Maignan semble avoir parfaitement assumer la relève d’Hugo Lloris à ce poste de gardien de but. Agé de 28 ans, le portier de l’AC Milan peut toutefois encore se perfectionner et met tout en œuvre pour le faire selon son entraîneur des gardiens en équipe de France, Franck Raviot.

Il est l’un des nouveaux visages marquants de cette équipe de France renouvelée. Ces derniers mois, plusieurs joueurs se sont affirmés aux yeux de Deschamps qui a clairement souhaité entamer un nouveau cycle au sortir du dernier mondial au Qatar. Mike Maignan a parfaitement repris le flambeau dans les cages des Bleus.

Une éclosion sur le tard pour Maignan avec les Bleus

Pourtant, l’éclosion de Mike Maignan avec l’équipe de France aura été tardive. La faute notamment au statut d’intouchable d’Hugo Lloris aux yeux du sélectionneur français. Avec seulement 9 sélections au compteur, le gardien formé au PSG s’affirme toutefois comme un véritable leader pour Didier Deschamps et son équipe. D'ailleurs, Mike Maignan n'a pas encaissé le moindre but lors des cinq dernières rencontre des Bleus, une première depuis 2007.

« Il met tout en œuvre pour le faire »