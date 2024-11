Mercato : Griezmann à l’OM ? Un coup de froid est lâché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est annoncé de plus en plus proche d’un départ. Si l’avenir du Français semble s’écrire du côté des Etats-Unis, certains espèrent encore le voir en Europe, notamment du côté de l’OM. Alors que Griezmann a déjà exprimé son affection pour le club phocéen, le voir signer à l’OM ne serait pas aussi évident.

Avec l’arrivée d’Adrien Rabiot cet été, tout semble désormais possible concernant le mercato de l’OM. Alors que les supporters olympiens se mettent ainsi à rêver d’une arrivée de Paul Pogba, d’autres imaginent également voir Antoine Griezmann débarquer à Marseille. Cependant, comme expliqué par Thibaud Vézirian, ce serait plus compliqué que jamais…

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

« Il va falloir faire vite »

« Griezmann est fan de l’OM. Mais il va falloir le choper avant qu’il quitte l’Europe. Donc il va falloir faire vite. Vu les lenteurs, les aléas et les problèmes autour de cette vente et de cette officialisation, c’est quand même osé… Maintenant, quand on a vu Rabiot arriver à la mi-septembre à l’OM, quand on voit les rumeurs autour de Pogba », a expliqué le journaliste à propos d’Antoine Griezmann à l’OM.

Griezmann à l’OM, il en rêve

Simon Dutin fait partie de ceux qui rêvent de voir Antoine Griezmann à l'OM. Sur RMC, il faisait dernièrement savoir : « A l'OM, Je vous prends Rabiot, Pogba au milieu de terrain, et je rajoute un petit Antoine Griezmann en fin de saison pour l’OM, qui s’offrirait un contre-modèle au PSG. Ça ferait du bien à la Ligue 1 ».