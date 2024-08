Mercato : Grande première au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le PSG officialisait la signature de sa quatrième recrue de l'été à savoir Désiré Doué, recruté en provenance du Stade Rennais pour environ 60M€, bonus compris. Et le vice-champion olympique va découvrir le Parc des Princes vendredi soir puisqu'il sera dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Montpellier, et il pourrait même connaitre ses premières minutes sous la tunique parisienne.

Après une belle victoire sur la pelouse du Havre à l'occasion de la première journée de la Ligue 1 (1-4), le PSG retrouvera le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de Montpellier. Plusieurs joueurs devraient d'ailleurs récupérer leur place dans le onze de départ à l'image d'Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Bradley Barcola qui étaient tous remplaçants au coup d'envoi contre Le Havre.

Grande première pour Doué avec le PSG ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, ce sera également l'occasion pour Désiré Doué de faire ses grands débuts avec le PSG. Arrivé en fin de semaine dernière en provenance du Stade Rennais contre un chèque d'environ 60M€, bonus compris, le vice-champion olympique devrait faire partie du groupe convoqué par Luis Enrique pour affronter Montpellier vendredi soir comme le révèle L'EQUIPE. L'ancien Rennais pourrait donc faire ses grands débuts avec la tunique parisienne s'il est amené à entrer en jeu sur la pelouse du Parc des Princes. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique semble déjà conquis par son nouveau joueur.

Luis Enrique déjà conquis par Doué

« L’adaptation pour un joueur français comme Désiré est plus facile parce qu’il n’y a pas la barrière de la langue. C’est plus facile aussi d’appréhender l’environnement du club. Je crois que Désiré réunit beaucoup de caractéristiques que nous avons déjà dans l’équipe. C’est un joueur très polyvalent, qui peut jouer sur le côté, à l’intérieur, même en tant que défenseur. Je crois qu’il a tout ce que nous recherchons chez un profil de joueur d’attaque mais aussi de défense, car il a une vraie intensité défensive. C’est un joueur très complet qui va beaucoup nous aider. C’est un grand renfort et je suis très content qu’il ait choisi de nous rejoindre », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.