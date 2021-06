Foot - Mercato

Mercato : Transfert bouclé pour Olivier Giroud ?

Publié le 16 juin 2021 à 9h42 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2021 à 9h48

Presque jamais utilisé par Thomas Tuchel, Olivier Giroud souhaite quitter Chelsea. Un accord vient d’être trouvé entre l’attaquant français et l’AC Milan.