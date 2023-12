Mercato : Gattuso passe un message au patron de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté ces dernières semaines sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso fait couler beaucoup d'encre au sujet de son avenir incertain à la tête du club phocéen. Mais après la victoire face à Rennes dimanche soir, le technicien italien a fait passer un message clair à ce sujet et rend hommage à son vestiaire.

L'OM était attendu au tournant dimanche soir pour la réception de Rennes, puisque la formation de Gennaro Gattuso n'avait plus gagné un match en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier. Dominateurs et réalistes devant le but, les Marseillais se sont finalement imposés 2-0, grâce à un penalty d'Aubameyang et un petit bijou d'Ounahi. Et alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir de Gattuso depuis quelque temps, l'entraîneur de l'OM s'est confié sans détour sur son avenir en conférence de presse d'après-match.

Une anomalie est dénoncée à l’OM https://t.co/vgXPZie3io pic.twitter.com/woMO9NIsES — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« Je ne demande rien »

« Plus de sérénité pour mon avenir ? Au niveau personnel, je ne demande rien. Je suis un entraîneur qui vit des résultats. Si je ne fais pas de résultats, je rentre à la maison. Parce que nous vivons de ça. C'est normal. Je dois remercier. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, Kondogbia, à la mi-temps, si c'était un autre, il sortait. Lodi avait des problèmes, il n'était pas à 100%. Lodi a serré les dents. Jordan Veretout a fait un test ce matin, mais si c'était un autre, il n’aurait fait son retour que mercredi », indique Gattuso, qui doit donc beaucoup aux joueurs s'il est maintenu sur le banc de l'OM.

« Je dois dire merci à ces gars-là »