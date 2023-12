L’OM va chambouler les plans d’un entraineur sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

Victorieux du Stade Rennais dimanche soir en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM a retrouvé le chemin de la victoire au grand dam de Julien Stéphan. De retour sur le banc rennais après le départ de Bruno Génésio, le technicien français a essuyé sa première défaite. Le secteur défensif a encore montré ses limites et cela pourrait pousser les Bretons à recruter en conséquence lors du mercato hivernal. Pour Stéphan, ce n'est pas encore le moment d'en parler.

L'OM a retrouvé le sourire. Pour la première fois depuis début octobre, les hommes de Gennaro Gattuso se sont imposés en Ligue 1. En face, le Stade Rennais, désormais entrainé par Julien Stéphan, a replongé dans ses travers. Les Bretons ont de nouveau été pénalisés par leur défense, coupable d'un pénalty avant que Christopher Wooh se fasse exclure. Cette déconvenue face à l'OM va-t-elle pousser Stéphan et les Rennais a recruté dans ce secteur ? L'entraineur a répondu.

OM : Menacé pour son avenir, Gattuso envoie un message à son vestiaire https://t.co/NUU1p4Huar pic.twitter.com/uMuk3sM4Zc — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Je ne vais pas commencer à m’inquiéter au bout de 15 jours»

Julien Stéphan refuse pour le moment de tirer la sonnette d'alarme, trois matchs seulement après son arrivée. Le coach du Stade Rennais estime qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur le mercato hivernal, fenêtre durant laquelle les Bretons pourraient se renforcer en défense. « Je ne vais pas commencer à m’inquiéter au bout de 15 jours. On a fait trois matchs en une semaine, on en gagné deux, on a perdu ce (dimanche) soir. La semaine n’est pas parfaite mais elle n’est pas mauvaise non plus. On a gagné notre premier match de championnat (contre Reims 3-1, dimanche dernier). Il y avait deux victoires depuis le début de saison (en L1), on en a pris une troisième contre Reims. On espérait enchainer et en avoir une quatrième, ce n’est pas le cas. Il faut bien analyser, corriger ce qu’il y a à corriger et puis repartir au travail dès mardi parce qu’on a un gros match qui nous attend contre Monaco (samedi, 17h00, 15e journée de L1), en espérant récupérer un ou deux joueurs. Mais avant tout, il faudra bien travailler », a déclaré Stéphan, avant de poursuivre.

«Le mercato, il y a des responsables qui s’occuperont de ça»