Mercato : Flop historique, l'OM se justifie

Axel Cornic

Plus gros transferts de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’a pas réussi à convaincre et il est parti à peine un an et demi après. L’attaquant portugais s’est relancé en Serie A au Genoa, avec le club marseillais qui pourrait encaisser un total de 20M€... alors qu’il en avait dépensé autour de 32M€.

Le poste d’attaquant a souvent été un problème à l'OM, avec aucun joueur qui a réussi à s’inscrire dans la durée. C’est notamment le cas de Vitinha, arrivé de Braga et prêté puis définitivement vendu au Genoa, lors du dernier mercato estival.

« Pour Vitinha, arriver à Marseille, ça a été compliqué »

Dans des propos rapportés par O Jogo ce jeudi, on entend pour la première fois Pablo Longoria parler de cet échec avec Vitinha, qui reste le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. « Pour Vitinha, arriver à Marseille, ça a été compliqué. Il y avait une pression supplémentaire » a confié le président marseillais.

« Je suis content de son début de saison au Genoa »

« Tout le monde a besoin de temps d'adaptation, ce qui n'est pas toujours pareil et ce à quoi on ne s'attend souvent pas. Je suis content de son début de saison au Genoa » a déclaré Pablo Longoria au sujet de Vitinha, titulaire lors des quatre matchs joués par l’équipe dirigée par Alberto Gilardino depuis le début de la saison.