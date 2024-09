OM : Pablo Longoria a trouvé son remplaçant 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli occupe désormais la fonction de conseiller institutionnel et sportif dans la cité phocéenne. Un rôle qui l’amène notamment à remplacer Pablo Longoria au sein du club en son absence comme il l’explique dans les colonnes de La Provence ce jeudi.

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a fait son retour durant l’été dans un rôle inédit, celui de conseiller institutionnel et sportif. « Je suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif », saluait en juillet Pablo Longoria. Il était alors précisé dans le communiqué que l’une des tâches de l’Italien était d’être « un relais privilégié au quotidien en interne et en externe » du président. En l’absence de ce dernier, Fabrizio Ravanelli a notamment la mission « de le représenter » du côté de l’OM comme il l’explique dans un entretien à La Provence.

« Cette semaine le président n’est pas là, je dois le représenter ici »

« Je pense qu’avant d’être un conseiller sportif et institutionnel, ma tâche est de partager et faire redescendre les idées du président au niveau administratif et sportif. Cette semaine il n’est pas là, je dois le représenter ici, explique Ravanelli. On est en contact constant. Si on travaille tous en équipe dans le bâtiment administratif, si on est tous uni, on va gagner. Pas forcément le titre mais le respect de la ville et l’amour des gens, la chose la plus importante (il tape du poing sur la table) ».

« J’ai été joueur, ensuite supporter et maintenant dirigeant, c’est un rêve »

Et l’Italien semble pleinement épanoui dans ses nouvelles fonctions. « Je suis très content, c’est fantastique. J’ai été joueur, ensuite supporter et maintenant dirigeant, c’est un rêve, savoure-t-il dans les colonnes du quotidien régional. J’avais été invité pour la réception de Villarreal. Après le déjeuner officiel, je suis resté avec le président, on a échangé, il était content que je vienne, je lui ai donné mon opinion sur l’OM, les supporters, la vie à Marseille, mes expériences ici et ailleurs. Le président était satisfait de notre discussion, il m’a aussi dit qu’il y avait une possibilité de revenir comme dirigeant pour la saison suivante, ça m’a donné les frissons. Ce rôle me plaît beaucoup ».