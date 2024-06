Mercato : Fake news au PSG ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 19 ans, Désiré Doué semble avoir quelques équipes européennes à ses pieds. C’est le cas de Chelsea et du Bayer Leverkusen. Quid du PSG ? Malgré l’intérêt du milieu offensif du Stade Rennais pour le Paris Saint-Germain, il n’est pas réciproque à ce jour selon nos informations exclusives confirmées par L’Équipe.

Désiré Doué semble désirer s’engager au PSG si l’on en croit son énigmatique récente story Instagram via laquelle il montrait le Parc des princes avec le message suivant « l’envie, c’est la clé » . Ouest-France est même allé plus loin en dévoilant qu le milieu offensif de 19 ans du Stade Rennais souhaitait s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

Le PSG n’a pas fait irruption dans le dossier Désiré Doué

Cependant, le Paris Saint-Germain ne partage pas cette volonté. Le10sport.com vous a récemment confié que le comité directeur du PSG ne s’est pas joint au dossier Désiré Doué quand bien même son profil est apprécié en coulisses. Le Paris Saint-Germain refuse de se mêler à la bataille aux enchères pour Doué qui a toutefois la cote au Bayer Leverkusen et à Chelsea selon nos informations exclusives.

«Avec le PSG, on entendu beaucoup de bruit, mais pour l'instant, il n'y a rien de très avancé»