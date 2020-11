Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : Fabinho déterminé à rester à Liverpool !

Publié le 4 novembre 2020 à 18h10 par T.M.

Cadre de Jürgen Klopp à Liverpool, Fabinho se plait chez les Reds. D’ailleurs, le Brésilien aimerait bien prolonger l’aventure dans le nord de l’Angleterre.