Foot - Mercato

Mercato : Entre Barcelone et le PSG, Dembélé a définitivement tranché !

Publié le 20 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien que le PSG dispose déjà de l’accord verbal d’Ousmane Dembélé en cas de départ libre de tout contrat du FC Barcelone, le champion du monde tricolore n’a d’yeux que pour une prolongation au Barça selon le secrétaire technique du club culé.

D’ici la fin de la saison, Ousmane Dembélé pourrait prendre une énorme décision pour son avenir. En effet, son contrat expire en juin prochain et à l’instant T, son entourage et le directoire du FC Barcelone ne sont pas encore parvenus à trouver un accord pour rallonger le bail en question. De quoi donner des idées au PSG qui se serait déjà mis verbalement d’accord selon Foot Mercato pour que Dembélé vienne combler le vide laissé par le départ d’Angel Di Maria à l’intersaison. Cependant, il existe une volonté commune du FC Barcelone et du clan Dembélé de continuer leur collaboration.

« On veut qu'il continue et le joueur veut continuer »