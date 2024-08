Mercato : Doublé par l’OM, un club étranger enrage

Axel Cornic

Aux prises avec une véritable révolution, Pablo Longoria a offert pas moins de dix nouvelles recrues à Roberto De Zerbi en ce mercato. Et tout a commencé avec Lillian Brassier, qui après une excellente saison sous les couleurs du Stade Brestois a choisi le club phocéen... alors que de nombreux autres étaient sur le coup !

On est habitués à voir Pablo Longoria tout changer chaque été, mais celui-ci a été particulièrement mouvementé. Ils sont en effet dix à avoir rejoint l’OM depuis le début du ce mercato et ce n’est pas fini, puisqu'une ou deux recrues supplémentaires seraient attendues à Marseille dans les prochains deux jours.

« Je me vois sur le long terme ici »

L’un des premiers à ouvrir le bal a été Lilian Brassier, arrivé après une excellente saison avec le Stade Brestois, qu’il a réussi à qualifier pour la Ligue des Champions. Lors de sa présentation face à la presse, il a assuré ne pas avoir beaucoup hésité. « Medhi (Benatia) et le président Pablo m'ont parlé. Le choix du coach a joué. Je me vois sur le long terme ici » avait confié le défenseur de l’OM, avant de parler de son nouveau coach. « Il est très proche des joueurs. On a fait des tests d'effort qui étaient difficiles. Après on a joué avec le ballon. Il veut nous faire progresser dans l'intelligence de jeu avec le ballon ».

Bologna n’a toujours pas oublié

Mais si Brassier et l’OM se frottent les mains, il y en a qui se mordent plutôt les doigts ! Il Corriere dello Sport nous apprend en effet qu’au sein de Bologna on n’a toujours pas digéré cet échec, avec le Français qui était la grande priorité pour remplacer un Riccardo Calafiori dont le départ était prévu depuis le printemps. Le club émilien aurait toutefois trop tergiversé en explorant d’autres pistes et lorsqu’il est revenu sur Lilian Brassier il était vraisemblablement trop tard, même si leur offre n’était si différente de celle marseillaise.