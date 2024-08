Mercato : «Des frissons» , un joueur craque avant sa signature à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est pas un mais deux gardiens qui ont débarqué à l'OM. Alors que l'arrivée de Géronimo Rulli n'a toujours pas été officialisée, le club marseillais a accueilli Jeffrey de Lange. Le jeune portier néerlandais est encore perfectible, mais présente des qualités qui pourraient lui permettre de s'imposer à Marseille selon son ancien entraîneur aux Pays-Bas.

Avec Roberto de Zerbi, l’OM change de visage. Et le poste de gardien de but ne fait pas figure d’exception. Respectivement numéro un et deux la saison dernière, Pau Lopez et Ruben Blanco ont été éclipsés par Géronimo Rulli, dont l’annonce de son transfert est imminente, mais aussi par Jeffrey de Lange. Agé de 26 ans, ce portier néerlandais est arrivé en provenance du Go Ahead Eagles. Fraîchement arrivé à l’OM, De Lange vit un rêve. Comme annoncé par son ancien entraîneur aux Pays-Bas, il a été très ému au moment où l’OM l’a contacté.

Les coulisses de sa venue ont été dévoilées

« Nous nous sommes assis dans la voiture pour discuter lorsque l’OM s’est intéressé à lui, puis nous sommes rentrés chez nous pour réfléchir. Honnêtement, il m'a dit que l’Olympique de Marseille était une grande opportunité pour lui. Je lui ai envoyé un message très tôt le matin pour lui dire que c’était une bonne opportunité et qu’il allait s’épanouir là-bas. Il était enthousiaste à l’idée de rejoindre un club aussi prestigieux, et cela lui donnait des frissons, c'était ses mots. Je le félicite encore d’avoir pris la décision de rejoindre l’OM» a confié Eric Weghorst, entraîneur des gardiens de Go Ahead Eagles

De Lange prêt à bousculer la hiérarchie

Selon lui, De Lange a les capacités pour s’imposer en tant que gardien numéro un à l’avenir. «Personnellement, j’aimerais le voir comme le numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Cependant, je sais que De Zerbi change les gardiens de but ; il le faisait à Brighton avec Verbruggen. Peut-être qu'il appliquera la même approche à l’OM, on ne sait jamais. Mais je pense sincèrement que Jeffrey peut réussir à l’OM.» a-t-il lâché lors d’un entretien accordé au Phocéen.