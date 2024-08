Mercato - OM : De Zerbi à l'origine de son transfert, il balance tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pleine forme, l'OM ne cesse de valider des transferts les uns après les autres. Lancé sur plusieurs dossiers, le club a notamment accueilli Derek Cornelius, défenseur central du Malmö FF la saison dernière. Le Canadien de 26 ans a été séduit par ce nouveau projet qui s'annonce à lui et la présence de Roberto De Zerbi n'y est pas pour rien.

Décidément, l'arrivée de Roberto De Zerbi fait beaucoup de bien. En attendant le début d'une nouvelle saison, le technicien italien semble avoir la cote auprès des joueurs puisque beaucoup apprécient sa présence à l'OM. C'est forcément une bonne nouvelle et De Zerbi est aussi l'une des raisons pour lesquelles le club réussit son mercato.

Cornelius séduit par De Zerbi

Passé par l'Allemagne et la Serbie avant la Suède, Derek Cornelius a signé un contrat jusqu'en 2028 à l'OM. Et la présence de Roberto De Zerbi en tant que coach n'a fait que le conforter dans cette idée. « J'ai un petit peu parlé avec le coach à propos de sa vision des choses me concernant. Savoir comment il compte exploiter mes qualités au sein de l'équipe. J'ai trouvé que le projet qui m'a été présenté et que son style de jeu me correspondaient parfaitement. C'est aussi ce qui a facilité ma décision de venir à Marseille » débute Cornelius pour les médias du club.

« Je suis excité à l'idée d'aller sur le terrain »

Dans quelques jours, l'OM débutera sa saison de Ligue 1 très fort face à la surprise de l'an dernier, Brest. L'effectif a beaucoup changé entre temps et Roberto De Zerbi va devoir effectuer ses premiers choix tactiques. « Il m'a dit que mon adaptation ici allait se faire très rapidement. Je suis excité à l'idée d'apprendre sa philosophie de jeu, sa stratégie tactique et d'aller sur le terrain pour mettre tout ça en pratique » poursuit Derek Cornelius.