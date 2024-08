Mercato - OM : Un chouchou du Vélodrome a aidé à boucler un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques jours, l’OM a réussi à boucler le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni qui débarque en provenance de l’Inter Milan. Un joli coup pour les Marseillais qui ont notamment pu compter sur l’intervention de Leonardo Balerdi qui a convaincu son compatriote de le rejoindre à l’OM.

Après de longues négociations, l'OM a réussi à obtenir le prêt de Valentin Carboni en provenance de l'Inter Milan. Un très joli coup pour les Marseillais puisque le milieu offensif argentin sort d'une belle saison à Monza, où il était également prêté. Et Pablo Longoria a pu compter sur l'aide de Leonardo Balerdi comme le raconte Valentin Carboni.

Balerdi a bien aidé l'OM pour Carboni

« C’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires, d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable. Nous avons eu la chance de monter et de voir la ville d’en haut, avec la Bonne Mère qui veille, comme on dit, sur tous les Marseillais. C’est très beau, il y a une vue imprenable », assure l’Argentin auprès des médias de l’OM avant d’insister sur le rôle de Leonardo Balerdi dans son transfert.

«Évidemment, sa présence m’a aidé à prendre la décision»

« Évidemment, sa présence m’a aidé à prendre la décision de venir ici. Il m’a dit que les gens sont très passionnés et vivent le football comme en Argentine. Il m’a également parlé du fait que l’OM est un très grand club, avec beaucoup d’histoire, et je suis donc très heureux d’être ici. J’ai hâte d’aller au stade et de jouer dedans. Déjà depuis l’extérieur, il est incroyable. De ce que j’ai pu voir, il y a 60 000, 65 000 personnes chaque match, donc forcément, ça doit être extraordinaire », ajoute Valentin Carboni.