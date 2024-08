Un attaquant de l’équipe de France s’annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, le PSG peine toujours à dénicher le successeur de Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid. Mais une chose est sûre, les attaquants actuellement présents à Paris ont bien l’intention de rester. D'ailleurs, Randal Kolo Muani, se projette déjà sur la saison à venir avec le PSG.

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG peine à trouver le successeur de Kylian Mbappé. Il faut dire que certaines informations ont circulé selon lesquelles il faudrait se séparer d'un joueur offensif pour libérer une place à une recrue dans ce secteur de jeu. Ce ne sera visiblement pas Randal Kolo Muani qui se projette déjà sur la saison avec le PSG après le match nul contre Sturm Graz (2-2)

Mercato : Barcelone veut encore une fois contrecarrer les plans du PSG https://t.co/pPud2DPLcF pic.twitter.com/CvjRGKMfYC — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Kolo Muani vend la mèche pour son avenir ?

« Il y a des nouveaux et pas mal de jeunes mais je pense que c'était une bonne première. Il y a des choses à garder et d'autres à travailler mais on va continuer à travailler pour être prêt pour le championnat », lâche l’attaquant français au micro des médias du PSG.

«On sera prêt»

Randal Kolo Muani en rajoute une couche au sujet de la saison à venir : « Je pense qu'on sera prêt. Le coach m'a proposé de jouer et j'ai accepté parce que je me sens bien et que j'avais envie de reprendre ». Autrement dit, l’ancien Nantais sous-entend assez clairement qu’il sera toujours au PSG cette saison malgré les nombreuses rumeurs qui ont entouré son avenir.