Mercato : De Zerbi trahi par l’OM ?

Axel Cornic

A la toute fin d’un mercato très agité, Roberto De Zerbi voulait la cerise sur le gâteau, puisqu’il aurait réclamé le transfert d’Ismaël Bennacer. Poussé vers la sortie, l’international algérien n’a finalement pas quitté l’AC Milan cet été, mais pourrait bien redevenir un objectif prioritaire pour le marché des transferts du mois de janvier.

Le visage de l’OM a totalement changé au cours des dernières semaines, avec plus d’une dizaine de recrues qui ont débarqué. Mais Roberto De Zerbi aurait aimé plus, avec notamment l’arrivée d’un certain Ismaël Bennacer au milieu de terrain.

De Zerbi voulait Bennacer

L’international algérien n’a finalement pas quitté l’AC Milan, mais la presse italienne assure que l’OM aurait déjà pris rendez-vous pour cet hiver. Roberto De Zerbi aurait personnellement appelé Bennacer à en croire les dernières révélations de Il Corriere dello Sport, pour lui demander de l’attendre quelques mois avant de le rejoindre à Marseille.

Aucune offre de l’OM ?

Mais l’OM a-t-il vraiment tout fait pour avoir Ismaël Bennacer cet été ? Pas vraiment ! A en croire les informations de 90min, aucune offre marseillaise ne serait arrivée sur le bureau des dirigeants de l’AC Milan lors des derniers jours du mercato. Le club phocéen se serait simplement arrêté à une prise de renseignements, tout comme l’Atlético de Madrid, un autre prétendant du milieu de terrain.