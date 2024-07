Mercato : De Zerbi a signé grâce au prochain renfort de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans compétition européenne la saison prochaine, l'OM a trouvé les bons mots pour convaincre Roberto De Zerbi de signer un contrat de trois ans. En Italie, le choix du technicien est salué par de nombreux journalistes, notamment par Giuseppe Guarino. Selon lui, la signature prochaine de Giovanni Rossi a été un élément décisif dans ce dossier.

L'OM a sauté sur l'occasion. Libre après son départ de Brighton, Roberto De Zerbi a donné son accord à Pablo Longoria. L'opération n'a pas été officialisée tout de suite, ce qui a provoqué une certaine crainte chez les supporters phocéens. Ils ont été rassurés samedi dernier lorsque l'OM a annoncé, officiellement, l'identité de son nouvel entraîneur. A 45 ans, De Zerbi va découvrir la France, mais aussi l'atmosphère marseillaise.

Mercato - OM : La presse italienne annonce une offre à 20M€ ! https://t.co/KtBZhnJg6y pic.twitter.com/tGcghIx8NI — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

« Une équipe comme l’OM est sa taille idéale »

Journaliste italien, Giuseppe Guarino connaît bien l'entraîneur pour l'avoir côtoyé lors de son passage à Sassuolo. Le directeur éditorial du média local de CanaleSassuolo a décrit la méthode De Zerbi. « Au niveau humain, De Zerbi est un grand motivateur. Je crois qu’une équipe comme l’Olympique de Marseille est sa taille idéale et, en même temps, il est la personne la plus à même de faire rebondir un club, surtout après un championnat décevant. Le lien entre le club et le football italien est fort » a-t-il confié dans un entretien accordé à Foot Mercato.

Rossi déterminant dans son choix