Mercato de folie, il annonce du lourd à l’OM !

Onzième recrue estivale de l’OM, Jonathan Rowe arrive au cœur d’un été de folie à Marseille. D’ailleurs, durant sa présentation officielle, il a été interrogé sur l’influence de ces nouvelles recrues dans son choix. Et l’ailier anglais prêté par Norwich ne manque pas de s’enflammer pour le mercato réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Hyper actif sur le mercato, l'OM a bouclé l'arrivée de dix nouveaux joueurs à savoir : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Un onzième va signer puisque, comme révélé par le10sport.com, tout s'est accéléré pour le prêt de Neal Maupay. Un recrutement impressionnant qui enthousiasme Jonathan Rowe.

Rowe s'enflamme pour le mercato de l'OM

« Évidemment, quand je suis arrivé dans cette équipe, je savais qu'il y avait de très grands joueurs et de grandes personnes. C'est ce qui me pousse aussi à être plus compétitif. Nous nous tirons mutuellement vers le haut, donc c'est quelque chose de très positif », assure le nouvel ailier de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.

«Je pense que cette saison, nous pourrons vraiment accomplir de grandes choses ensemble»

« Les joueurs qui étaient déjà ici ont tous prouvé combien ils tiennent à ce maillot de l'OM. Les nouvelles recrues, comme moi, ont également envie de montrer ce dont nous sommes capables. Je pense que cette saison, nous pourrons vraiment accomplir de grandes choses ensemble », ajoute Jonathan Rowe.