Mercato : Cristiano Ronaldo refuse une offre à 300M€

Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo estimerait ne plus avoir de temps à perdre pour mener à bien ses objectifs continentaux en Ligue des champions et cultiverait donc le désir de quitter Manchester United qui ne la disputera pas la saison prochaine pour la remporter une sixième fois. C’est pourquoi Ronaldo refuserait de quitter l’Europe pour l’Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo veut couper court à sa deuxième aventure initiée l’été dernier à Manchester United. En effet, après une saison blanche et l’échec des Red Devils de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Ronaldo aurait réclamé aux dirigeants de Manchester United un bon de sortie afin de faciliter son départ avant la clôture du mercato estival début septembre.

Pour ce faire, Cristiano Ronaldo aurait coché trois clubs dans sa short-list, à savoir le PSG, Chelsea et le Bayern Munich. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé le 13 juillet, il n’y a pas de dossier Cristiano Ronaldo sur la table des dirigeants du PSG pour le moment.

Cristiano Ronaldo ya NO es una opción para el Chelsea.▪️Confirmamos lo que se avanzó, Tuchel no ha dado el OK a esa operación. ▪️Los Blues tienen otras prioridades▪️Hay una oferta asombrosa de Arabia, pero el jugador quiere seguir en Europa. @relevo