Mercato : Coup de tonnerre à 100M€ au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a du pain sur la planche pour trouver le remplaçant de Kylian Mbappé, parti en direction du Real Madrid. Beaucoup de pistes ont été évoquées ces dernières semaines comme celle de Victor Osimhen. Les dirigeants parisiens savent qu'il va falloir lâcher une grosse somme et Naples ne compte pas se laisser faire. C'est pour cette raison qu'un dossier déjà évoqué il y a quelques mois pourrait refaire surface : celui de Viktor Gyökeres.

Depuis plusieurs semaines, le PSG évalue beaucoup de pistes pour tenter de ramener au club un élément important dans le secteur offensif. L'après-Mbappé sera peut-être difficile à gérer et pour le moment, il est difficile de savoir quel joueur rejoindra le club de la capitale pour la saison prochaine. La presse italienne annonce un intérêt particulier pour Viktor Gyökeres, qui a fait des merveilles au Sporting Portugal la saison dernière.

Mercato : Incroyable, le PSG lui a sauvé la vie ! https://t.co/VQkpdgV6Qk pic.twitter.com/4WTqN9erWA — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Une piste à 100M€ réactivée

Il y a quelques mois, le PSG révélait un certain intérêt pour Viktor Gyökeres. Le Suédois a rejoint le Sporting Portugal l'été dernier et il a réalisé une saison extraordinaire avec 43 buts et 13 passes décisives en 48 matches. Aujourd'hui, sa valeur a considérablement augmenté et d'après le Corriere dello Sport, la piste pourrait être explorée à nouveau. Sous contrat jusqu'en 2028, l'attaquant possède une clause de 100M€.

Le PSG bloqué avec Osimhen

Si cette piste refait surface, c'est parce que celle de Victor Osimhen se complique. Même si le Nigérian n'est pas contre un retour en Ligue 1, Naples ne lâche pas l'affaire en retenant au maximum son joueur. Le PSG est obligé de proposer une énorme offre pour convaincre. Viktor Gyökeres pourrait rapidement devenir une option sérieuse...