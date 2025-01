Mercato : Coup de théâtre, un Ballon d’Or à l’OM en 2025 ?

Arnaud De Kanel

En poste à la tête de l’équipe réserve de l'OM depuis un peu plus d’un an, Jean-Pierre Papin garde en ligne de mire un retour sur le banc d’une formation professionnelle. Le Ballon d’Or 1991, dont le nom a récemment été associé avec insistance au FC Martigues, a finalement choisi de décliner l’approche du club, actuellement en difficulté en Ligue 2. Une décision qui laisse entendre que l’ancien attaquant vedette devrait prolonger son aventure au sein du club phocéen en 2025.

Jean-Pierre Papin, figure légendaire de l’Olympique de Marseille, n’a pas tardé à reprendre goût au terrain depuis son retour au club en tant que conseiller du président Pablo Longoria. Un an seulement après avoir intégré l’organigramme marseillais, l’ancien attaquant de classe mondiale a franchi un nouveau cap en prenant les rênes de l’équipe réserve. Une décision qui témoigne de son désir ardent de renouer avec l’entraînement et de transmettre son savoir aux jeunes talents. Cependant, l’appel des projecteurs et du football de haut niveau reste vivace pour le Ballon d’Or 1991. Son ambition de diriger une formation professionnelle ne fait aucun doute.

Un coup de théâtre à l'OM ! Papin reste mais le Ballon d'Or 1991 fait toujours parler de lui. Restez attentifs ! ⚽ https://t.co/UxjoibcFmZ — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Papin n'ira pas à Martigues

C’est dans cette optique que le FC Martigues est venu frapper à sa porte. En quête de maintien en Ligue 2, le club provençal était prêt à miser sur l’expérience et le charisme de Papin pour relever ce défi crucial. Un défi que ne devrait finalement pas relever le Ballon d'Or 1991 selon les informations de La Provence.

L'entourage de Papin l'annonce à l'OM en 2025

Jean-Pierre Papin a fait son choix. L'entourage de l'enfant de Boulogne sur Mer a même affirmé qu'il souhaitait poursuivre sa mission à l'OM. « Il prend une bonne décision en n’allant pas dans cette galère. Il compte bien aller au bout de sa mission avec l’OM », confie un proche de JPP pour La Provence. Sauf retournement de situation, le Ballon d'Or 1991 devrait être présent à l'OM cette année.