Mercato : Trahi, le PSG va subir un terrible transfert

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, la tension est montée d’un cran entre Nuno Mendes et le PSG. Alors que le contrat de l’international portugais expire en juin 2026, des discussions étaient en cours pour une prolongation. Elles se seraient mal passées puisque Nuno Mendes estime que le salaire proposé n’est pas à la hauteur de ce qu’il apporte au club. Malgré un accord verbal, le Portugais souhaite quitter le club et l’arrivée de Manchester United ne fait pas les affaires du PSG.

En Ligue 1, le PSG a été imbattable en ce début de saison. Toujours invaincu après 16 journées, le club de la capitale y arrive moins bien en Ligue des Champions, avec trois défaites et une 25ème place avant d'aller affronter Manchester City et Stuttgart. Pour se sortir la tête de l'eau en Europe, Luis Enrique comptera sur tous ses joueurs et il doit espérer que les embrouilles entre Nuno Mendes et le PSG s'estomperont d'ici là.

Accord verbal entre Nuno Mendes et le PSG ?

La semaine dernière, une mauvaise nouvelle est apparue avec la décision de Nuno Mendes de quitter le PSG. Les négociations pour une prolongation de contrat n'ont pas abouti et l'international portugais se serait montré déçu de l'augmentation de salaire proposée. Pourtant, le journaliste Fabrizio Romano explique dans GIVEMESPORT qu'un accord verbal avait été trouvé entre le latéral gauche portugais et le PSG.

Un départ moins cher que prévu ?

Cette tension entre les deux parties pourrait avoir de terribles conséquences pour le PSG. Fabrizio Romano explique que le club de Manchester United, désormais entraîné par Ruben Amorim, cherche un latéral gauche et aurait coché le nom de Nuno Mendes. L'international portugais plaît beaucoup outre-Manche et son départ pourrait être facilité par son refus de prolonger avec le club. Avec une fin de contrat en juin 2026, le PSG pourrait même être forcé de brader son joueur s'il ne veut pas le voir partir libre à la fin de la saison prochaine...