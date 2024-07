Mercato : Coup de théâtre pour cette star du PSG

Amadou Diawara

Alors qu'Ederson aurait la cote en Arabie Saoudite, Manchester City penserait à recruter Gianluigi Donnarumma lors de ce mercato estival. Mais heureusement pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Al-Ittihad et Al-Nassr refuseraient de répondre aux attentes des Citizens de Pep Guardiola. Ainsi, Gianluigi Donnarumma devrait poursuivre son séjour à Paris.

Malgré la présence de Keylor Navas dans son effectif, le PSG a bouclé le transfert de Gianluigi Donnarumma lors de l'été 2021. Alors que l'international italien était en fin de contrat avec l'AC Milan, le club parisien n'a pas voulu laisser passer l'opportunité de le recruter librement et gratuitement. En concurrence avec Keylor Navas lors de l'exercice 2021-2022, Gianluigi Donnarumma a gagné sa place de gardien numéro un après une saison. Et pourtant, le joueur de 25 ans aurait pu quitter le PSG lors de ce mercato estival, malgré son engagement jusqu'au 30 juin 2026.

City veut remplacer Ederson par Donnarumma

Selon les informations de Ben Jacobs, divulguées ce lundi, Manchester City aimerait arracher Gianluigi Donnarumma au PSG lors de ce mercato estival. A en croire le journaliste britannique, les Citizens de Pep Guardiola auraient coché le nom de l'Italien pour anticiper le potentiel départ d'Ederson, qui aurait la cote en Arabie Saoudite. Mais heureusement pour le PSG, l'international brésilien ne devrait pas quitter Manchester City d'ici la fin du marché.

Le transfert d'Ederson capote

D'après les indiscrétions de Team Talk, divulguées par Rudy Galetti, Ederson aurait trouvé un accord contractuel avec le PIF, le Fonds d'investissement public saoudien, qui a négocié pour Al-Ittihad et Al-Nassr. Les deux écuries saoudiennes ayant fait du portier de Manchester City leur priorité. Toutefois, l'affaire aurait capoté pour ces deux équipes. D'une part, Al Nassr aurait stoppé les négociations pour le recrutement d'Ederson la semaine dernière, et ce, à cause des exigences financières des Citizens. D'autre part, Al Ittihad aurait tenté de boucler le transfert du portier de 30 ans pour un meilleur prix, et ce, après la sortie de course du club de Cristiano Ronaldo. Cependant, la direction d'Al Ittihad a également été refroidie par les demandes mancuniennes, qui réclameraient environ 50M€ pour la vente d'Ederson. D'ailleurs, le club de Karim Benzema aurait déjà des alternatives en tête, à savoir Jan Oblak (Atlético Madrid), Andriy Lunin (Real Madrid), Alex Remiro (Real Sociedad) et Alphonse Areola (West Ham). Le PSG peut pousser un ouf de soulagement.