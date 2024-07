Mercato - PSG : Transfert à 55M€, Al-Khelaïfi contre-attaque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très convoité sur le mercato, Désiré Doué aurait fait l'objet d'une offre de 55M€, bonus compris, du Bayern Munich. Une situation qui pousse le PSG à riposter le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main dans ce dossier. Le club de la capitale préparerait donc une nouvelle offre après avoir vu le Stade Rennais repousser une première proposition estimée à 45M€, bonus inclus.

Alors que seul Matvey Safonov a signé pour le moment, en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, le PSG a décidé de passer à l'action en coulisses avec la volonté de boucler plusieurs dossiers dans les prochains jours. Et alors que le10sport.com vous révélait en exclusivité que les Parisiens ne négociaient pas pour Victor Osimhen, les pistes menant à Joao Neves et Désiré Doué semblent les plus avancées. D'ailleurs, en coulisses, ça s'agite clairement pour le transfert du jeune joueur du Stade Rennais.

Le Bayern dégaine une grosse offre pour Doué

En effet, le Bayern Munich serait une nouvelle fois passé à l'action pour le transfert de Désiré Doué comme l'a révélé Fabrizio Romano. Selon les informations de RMC Sport, le club bavarois aurait transmis une proposition estimée à 55M€, bonus compris, au Stade Rennais. Il y a 10 jours, les Rouge et Noir avaient repoussé une première proposition estimée à 35M€. Désormais, le Bayern Munich se rapproche grandement des exigences de la direction bretonne. Une situation qui pousse le PSG à réagir.

Le PSG prépare déjà sa riposte !

C'est ainsi que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de passer à l'action afin d'éviter de voir Désiré Doué filer en Allemagne. Selon les informations de L'EQUIPE, le président du PSG a discuté directement avec le joueur et sa famille afin d'essayer de faire pencher la balance en faveur du projet parisien. Et d'après RMC Sport, le PSG préparerait ainsi une nouvelle offre pour convaincre le Stade Rennais de lâcher Désiré Doué, quelques jours après avoir proposé 45M€ bonus compris.