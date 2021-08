Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Séville dit non pour Koundé !

Publié le 3 août 2021 à 0h20 par La rédaction

Jules Koundé est un joueur de plus en plus courtisé. Et son avenir pourrait s’inscrire du côté de Chelsea. Mais pour cela, il faudra satisfaire les demandes du FC Séville.

Après deux saisons plus que convaincantes sous le maillot du FC Séville, le néo-international Jules Koundé fait l’objet de nombreuses convoitises. Le Real Madrid était évoqué pour accueillir le défenseur suite aux départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mais les madrilènes n’ont pas encore dégainé. Parmi les prétendants, un club est déjà passé à l’action. Il s’agit de Chelsea. Soucieux de renforcer son secteur défensif, Thomas Tuchel a érigé Koundé comme une priorité. Mais Séville ne compte pas lâcher sa pépite aussi facilement.

Koundé d’accord avec Chelsea