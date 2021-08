Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup dur pour la succession de Varane !

Publié le 23 août 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a des vues sur Jules Koundé depuis le début du mercato, C'est finalement Chelsea qui serait proche de recruter le défenseur français du FC Séville.

La priorité de Chelsea depuis plusieurs semaines au poste de défenseur central est Jules Koundé, que Thomas Tuchel apprécie particulièrement. Le Français est aussi depuis longtemps dans le viseur du Real Madrid pour compenser les départs de Sergio Ramos et Raphael Varane. Problème, le club présidé par Florentino Perez n'a jamais fait d'offre à Chelsea. Et le joueur du FC Séville est quant à lui déjà d’accord sur les termes de son contrat avec les Blues mais jusqu’à maintenant, Chelsea n’avait pas les liquidités suffisantes (tout comme le Real Madrid) pour s’attacher les services de l’ancien bordelais et donc de satisfaire les andalous. Mais le club anglais s’apprête à réaliser une grande braderie dans l'objectif de récupérer les fonds nécessaires.

Koundé viendrait remplacer Zouma

Selon Fabrizio Romano, Chelsea travaille pour faire partir un certain nombre de joueurs. Parmi eux, Davide Zappaosta va signer à l’Atalanta Bergame pour la somme de 10M€ mais aussi l’attaquant Ike Ugbo qui lui se dirige vers la Belgique et Genk pour 7,5M€. Pour les deux joueurs, les visites médicales sont prévues dans les prochaines heures. Enfin, Chelsea et West Ham négocient toujours pour Kurt Zouma. Avec ces 3 ventes prévues, le club de Roman Abramovitch pourrait passer à l’action pour Jules Koundé, qui viendrait suppléer… Kurt Zouma. Le Real Madrid va certainement devoir se tourner vers d'autres pistes.