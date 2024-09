Mercato : Cette annonce ne va pas plaire au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a lorgné plusieurs joueurs de qualités mondiales. Cela avait été le cas avec Joshua Kimmich. En fin de contrat en 2025, la star du milieu de terrain du Bayern Munich a préféré rester une saison de plus en Bavière. Président du géant Allemand, Herbert Hainer a d’ailleurs annoncé que l’avenir du joueur de 29 ans devrait s’écrire au Bayern.

Le PSG aura connu un mercato estival animé. Le club de la capitale, une fois n’est pas coutume, a décidé de miser sur la jeunesse. Les arrivées des très prometteurs João Neves et Désiré Doué cet été, ont permis à Luis Enrique de bénéficier de grands talents au sein de son entrejeu.

Le PSG a pensé à Joshua Kimmich cet été

Mais clairement, le club parisien aurait également aimé attirer un profil plus expérimenté dans ce secteur de jeu. Le PSG a notamment lorgné Joshua Kimmich, qui n’était pas forcément contre un départ du Bayern Munich. Le nouveau capitaine de la Mannschäft est finalement resté en Bavière, mais son contrat expire à la fin de la saison. De quoi laisser espérer le PSG dans ce dossier ? Pas vraiment.

« Jo sait exactement à quel point nous l'apprécions »

Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a affirmé ce vendredi que la volonté du club allemand était de prolonger Joshua Kimmich. « Nous allons bien sûr essayer. Jo sait exactement à quel point nous l'apprécions, ce que nous avons en lui, et nous le lui disons encore et encore. Je pense qu'il se sent très, très à l'aise au Bayern. Il joue brillamment, progresse toujours, et à cet égard, je ne lui souhaite rien d'autre que de terminer un jour sa carrière au FC Bayern », a lâché ce dernier au cours d’un entretien pour l'Abendzeitung.