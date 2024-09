Mercato : Cette annonce ne va pas plaire à l'OM

Axel Cornic

Avant de se tourner vers Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a exploré d’autres pistes pour trouver son entraîneur. Cela a été le cas avec deux technicien portugais selon nos information, Paulo Fonseca et Sérgio Conceição. Le premier a préféré rejoindre l’AC Milan mais le second a quitté le FC Porto après le changement de président et n’a toujours pas retrouvé de club.

Tout le monde s’attendait à un été morose du côté de Marseille, après une saison catastrophique et aucune qualification pour les compétitions européennes. Ça a été tout le contraire, puisque la signature de Roberto De Zerbi a suscité un énorme engouement autour de l’OM et ce n’est pas fini, puisque l’équipe réalise un très bon début de saison et occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1, derrière le PSG.

Conceição a fait galérer l’OM

L’Italien n’était pourtant pas une évidence. De Zerbi était en effet encore à Brighton et son nom était surtout lié à des cadors comme le Bayern Munich et Chelsea. Nous vous avons révélé ainsi sur le10sport.com que l’OM a tenté le coup avec Paulo Fonseca qui était au LOSC, puis avec Sérgio Conceição. Ce dernier a fait trainer les négociations en longueur et n’a finalement jamais posé ses valises à Marseille.

« Je suis prêt à entraîner n'importe quelle équipe »

Toujours sans club depuis son départ du FC Porto, il a récemment laissé entendre qu’il cherchait un club. « Je suis prêt à entraîner n'importe quelle équipe, mais certainement pas la Roma, jamais » a déclaré Conceição, au micro de Radiosei. « Je n'ai jamais oublié la Lazio. J'ai passé de très bons moments ici, je viens souvent à Rome et les supporters de la Lazio sont restés dans mon cœur. Je suis un professionnel, on ne sait jamais où je pourrais finir. Je dois regarder devant moi ».