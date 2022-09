Foot - Mercato

Mercato : Cet été, les échecs se sont succédés pour le Real Madrid

Publié le 6 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Hormis Kylian Mbappé qui a été le grand regret du président Florentino Pérez, le Real Madrid s’est manqué à plusieurs reprises sur le marché cet été. Et maintenant que le mercato a fermé ses portes chez les cinq grands championnats, c’est l’occasion de revenir sur les échecs les plus importants du club merengue à l’intersaison.

À Madrid, l’été a très vite commencé, voire potentiellement trop vite. En effet, dès le 2 juin dernier, le Real Madrid a officialisé les arrivées de Antonio Rüdiger. Seulement une petite semaine après, le champion d’Espagne et tout juste sacré champion d’Europe doublait le PSG pour mettre la main sur Aurélien Tchouaméni.

Kylian Mbappé

Cependant, le Paris Saint-Germain était parvenu à doubler le Real Madrid courant mai en parvenant à obtenir la signature surprise de Kylian Mbappé pour prolonger son contrat qui arrivait à expiration en juin dernier. C’était le premier gros coup dur à encaisser pour Florentino Pérez, mais pas seulement. En effet, le président du Real Madrid n’a pas été l’unique personne à ne pas facilement digérer cette décision du champion du monde puisque la prolongation de contrat de Mbappé a été un sujet de discussions lors des interviews et conférences de presse des joueurs du Real Madrid les jours suivants. La Liga a même, sous l’impulsion de son président Javier Tebas, pris la décision de porter plainte à l’encontre du PSG et auprès de l’UEFA concernant ses méthodes de gestion financière et sa masse salariale très importante. Mbappé n’a été que la partie émergée de l’iceberg de désillusions du Real Madrid.

Erling Haaland

Au cours du dernier mercato estival, seuls Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont déposé leurs valises au sein de la capitale espagnole pour arborer les couleurs du Real Madrid. Ce qui est relativement peu compte tenu des pistes qui semblaient chaudes du côté du Real Madrid. Que ce soit Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore… Erling Braut Haaland. Pour rappel, le Norvégien aurait fait partie d’un plan XXL de Florentino Pérez divulgué à l’été 2021 qui consistait à gratuitement recruter Kylian Mbappé un an plus tard, en faire de même avec Paul Pogba dont le contrat à Manchester United arrivait à expiration au même moment tout en levant l’option d’achat fixée à 75M€ dans l’ancien bail d’Haaland au Borussia Dortmund. Cependant, comme le père d’Erling Haaland l’a affirmé lors du documentaire diffusé sur Viaplay sur le choix de son fils pour son transfert, Karim Benzema a barré la route à son fils. « Nous avions un critère en tête, qui a vraiment besoin d'un 9 ? Manchester City, c’est un 10, c'est l'option parfaite, tandis que le Real Madrid, c’est un 5 ou un 6 en raison de la façon dont Benzema joue actuellement ». Finalement, comme Paul Pogba qui est parti à la Juventus, Haaland a choisi un autre club que le Real Madrid en signant en faveur de Manchester City.

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Benzema... Le clan Haaland justifie son transfert avorté https://t.co/V93lE9cooN pic.twitter.com/2czb5xMYuH — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus flambe en ce début de saison avec Arsenal. En effet, transféré en provenance de Manchester City, l’avant-centre brésilien est enfin l’attraction offensive principale de son équipe. Et ce statut semble lui ravir, en attestent ses 3 buts inscrits en Premier League depuis le début de la saison, et ses 3 passes décisives en six rencontres. Cependant, après Manchester City, Gabriel Jesus aurait pu rejoindre le Real Madrid. En effet, dès le mois de juin et donc comme pour Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger, Jesus aurait pu signer au Real Madrid qui aurait souhaité le recruter selon Fabrizio Romano. Cependant, il manquait une place d’extra-communautaire au sein de l’effectif entraîné par Carlo Ancelotti qui s’est libérée lors de l’annonce de l’obtention de la nationalité espagnole de Vinicius Jr lundi. Trois échecs de premier choix donc pour le Real Madrid cet été, pour ne citer qu’eux…