Mercato : C’est terminé, il lâche sa réponse à l’OM

Arnaud De Kanel

Titularisé d'entrée par Marcelino, Vitinha a bien rendu la confiance qui lui a octroyé son coach puisqu'il a offert le premier succès en match officiel de l'Espagnol avec le club phocéen. L'attaquant portugais s'est ensuite présenté en zone mixte pour dévoiler ses plans sur le mercato.

Vitinha est un homme heureux. La recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'OM a fait taire les mauvaises langues samedi en inscrivant le but de la victoire face à Reims. « J’ai travaillé tous les jours pour ça et l’équipe aussi. C’est bien, les supporters étaient avec nous. C’était un match difficile, il fallait bien travailler et après le but, c’était tout bon », assurait-il au micro de Prime Vidéo . Sa saison est lancée et son aventure avec l'OM va durer.

Un joueur de l'OM annonce son transfert https://t.co/gAzJM6KRPG pic.twitter.com/oZ2p9P4mSU — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Vitinha reste à l'OM !

L'ancien attaquant de Braga s'est enfin acclimaté à l'OM. « Aujourd'hui je suis beaucoup mieux ici, tranquille. Je travaille tous les jours pour bien jouer et je vais continuer à travailler pour progresser », a déclaré Vitinha en zone mixte, avant de mettre fin aux rumeurs de départ.

«Je vais jouer ici»