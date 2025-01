Mercato : C'est enfin le grand jour au PSG ?

Thomas Bourseau

C'est quasiment bouclé pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Il ne manquerait plus qu'à s'aligner sur les derniers détails de l'opération pour les trois parties concernées. Le jour J pourrait être arrivé selon Le Parisien. Et ce n'est pas Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, qui avancera le contraire.

C'est le feuilleton du moment dans le sens des arrivées au PSG depuis la semaine dernière. Déjà courtisé par les dirigeants parisiens l'été dernier dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia n'avait finalement pas déposé ses valises dans la capitale. Mais sa patience pourrait avoir porté ses fruits au bout du compte.

Riolo : «Kvara va arriver et c'est à mon sens une très bonne recrue»

Sur le plateau de l'After Foot dimanche soir, Daniel Riolo a confirmé la tendance dans le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier de 23 ans du Napoli va s'engager au PSG. « L'attaque du PSG ne va pas tarder à être remodelée. Même s'il ne pourra pas jouer les 2 derniers matchs de Ligue des champions, il jouera après, mais Kvara va arriver et c'est à mon sens une très bonne recrue ».

Un accord trouvé dans les prochaines heures

Daniel Riolo semble avoir vu juste. Et ce n'est pas Marc Mechenoua et Benjamin Quarez qui diront le contraire. Les journalistes du Parisien expliquaient lundi matin que les heures à suivre allaient être déterminantes pour la dernière ligne droite des discussions entre les parties concernées par le transfert de Khvicha Kvarakshelia. Un accord total pourrait être convenu entre le PSG et le Napoli ce mardi ou bien ce mercredi.