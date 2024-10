Mercato : C’est confirmé, le Real Madrid prépare une révolution !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis janvier 2019 et l’arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City, le Real Madrid n’a plus recruté un seul joueur lors du mercato hivernal, ce qui devrait changer en 2025. En effet, en raison de la blessure de Dani Carvajal et du retour tardif de David Alaba, la Casa Blanca a décidé de passer à l’action cet hiver.

Contrairement aux autres années, il va y avoir du mouvement cet hiver au Real Madrid. Les Merengue doivent une nouvelle fois composer avec de nombreuses blessures au sein de le leur effectif, à commencer par celle de Dani Carvajal (32 ans), gravement touché au genou et qui pourrait être éloigné des terrains pendant une année complète.

«Un caprice», ça balance sur le transfert de Mbappé ! https://t.co/MOC7qQhtlk pic.twitter.com/icX8DrPEkM — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

Longue absence de Carvajal, retour retardé pour Alaba

Une blessure qui s’ajoute à celle de longue date de David Alaba (32 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023. Son retour a été retardé, mais comme indiqué récemment par le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid est satisfait de son processus de guérison.

Une première recrue hivernale depuis 2019 ?

Mais la Casa Blanca compte tout de même recruter un défenseur central cet hiver, d’après les informations de The Athletic. Le conseil d'administration du Real Madrid et Carlo Ancelotti se sont mis d’accord à ce sujet lors de réunions qui ont eu lieu récemment. Pour la première fois depuis Brahim Diaz en 2019, les Merengue comptent donc recruter en janvier.