Mercato : Ces bonnes affaires à saisir à Manchester City...

Publié le 17 février 2020 à 3h45 par T.M.

Suite aux sanctions de l’UEFA, Manchester City pourrair voir plusieurs de ses stars partir. Et plusieurs gros coups peuvent être réalisés au sein de l’effectif de Pep Guardiola.

La bombe est tombée ce vendredi soir. Pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, Manchester City a écopé d’une amende de 30M€, mais a surtout été exclu de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons. Une terrible sanction qui pourrait avoir de très grosses conséquences, alors que les Citizens ont tout de même fait appel. En effet, face à l’absence de Ligue des Champions, plusieurs joueurs pourraient décider d’aller voir ailleurs.

De bonnes affaires à City !

Cet été, les cadors européens pourraient donc aller faire leurs emplettes à Manchester City. Actuellement, les regards se tournent principalement vers deux stars de Pep Guardiola : Raheem Sterling et Kevin De Bruyne. Incroyables ces derniers mois, l’Anglais et le Belge ont les capacités pour bonifier n’importe quel effectif. Mais la liste ne s’arrête pas là. On peut bien évidemment penser à Aymeric Laporte, Ederson, Bernardo Silva, Phil Foden, Leroy Sané, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus ou même Sergio Agüero.