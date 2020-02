Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ancienne pépite du club explique son départ…

Publié le 16 février 2020 à 22h00 par A.D.

En janvier 2015, Mohamed Simakan a fait le choix fort de quitter l'OM. Le défenseur du RC Strasbourg a expliqué pourquoi il avait décidé de fuir le club phocéen.

Mohamed Simakan ne s’épanouissait plus à l’OM. En janvier 2015, le défenseur de 19 ans a décidé de faire ses valises et de quitter le club phocéen. Alors qu’il défend désormais les couleurs du RC Strasbourg, Mohamed Simakan est revenu sur son départ de l’OM. Comme il l’a lui-même confié, le pensionnaire du Racing avait du mal à prendre du plaisir au sein de l’écurie marseillaise.

«Le contrat fait un peu partie des causes»