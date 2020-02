Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les grandes manoeuvres sont lancées pour Paul Pogba !

Publié le 16 février 2020 à 19h30 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba. Les Bianconeri auraient lancé les grandes manœuvres pour prendre les devants.

Maurizio Sarri aurait bougé ses pions pour Paul Pogba. Lors des dernières fenêtres de mercato, la Juventus et le Real Madrid auraient tenté à plusieurs reprises de recruter Paul Pogba. Toutefois, La Vieille Dame et La Maison-Blanche ne seraient pas parvenues à faire plier la direction de Manchester United. En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, Paul Pogba serait de plus en plus proche d’un départ. Une information qui aurait donné des idées à Leonardo. Alors que le directeur sportif du PSG serait entré dans la danse pour Paul Pogba, Maurizio Sarri aurait décidé de prendre des mesures concrètes sur ce dossier.

La Juve serait passé à la vitesse supérieure pour Pogba