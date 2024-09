Mercato : Ce transfert met tout le monde d’accord à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parmi les onze recrues estivales de l’OM, il y a notamment Pierre-Emile Hojbjerg. Arrivé en provenance de Tottenham dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, le milieu de terrain âgé de 29 ans est un profil qui a rapidement fait l’unanimité au moment de son recrutement, comme l’a confié Medhi Benatia.

Déclassé la saison dernière à Tottenham sous les ordres d’Ange Postecoglou, Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de se lancer un nouveau défi en quittant la Premier League et en rejoignant l’OM. Un club dans lequel il a retrouvé un homme qu’il connaissait déjà pour avoir évolué à ses côtés au Bayern Munich, Medhi Benatia.

« C’est un petit que j’ai connu au Bayern. On avait déjà une certaine proximité, il parlait français donc je l’avais un peu pris sous mon aile. Je l’aimais beaucoup, il était toujours bagarreur, travailleur avec une bonne mentalité et un état d’esprit positif. J’ai toujours apprécié ce type de joueur : bosseur, très pro, qui vit et se sacrifie pour le football », a confié le conseiller sportif de l’OM auprès du Parisien.

Lorsque son profil a été étudié en interne, Pierre-Emile Hojbjerg a rapidement fait l’unanimité, que ce soit pour Medhi Benatia, Pablo Longoria ou Roberto De Zerbi : « Ce sont des mecs essentiels dans un groupe, notamment avec cette mentalité-là. Il est très important pour l’effectif, le coach et le club. On est fiers de pouvoir amener des joueurs de ce calibre. C’est aussi avec ce genre d’élément expérimenté que tu arrives à bonifier les plus jeunes comme Elye Wahi, Mason Greenwood, Ismaël Koné. Que ce soit Pablo (Longoria) ou Roberto (De Zerbi), tout le monde a de suite été enchanté de faire ce dossier. Les échanges ont été très faciles avec lui, avec une grande confiance réciproque. Aujourd’hui, à travers son début de saison à l’OM et ses deux probants matchs en sélection (capitaine contre la Suisse puis la Serbie), on voit qu’il est très heureux. »