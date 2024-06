Mercato : Ça discute pour un transfert surprise à l’OM

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison décevante en championnat, du mouvement est attendu du côté de l’OM lors du mercato estival. Pas ou peu de joueurs semblent intransférables et en ce sens, Samuel Gigot pourrait s’en aller prochainement. Le défenseur âgé de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et des clubs étrangers aimeraient s’attacher ses services.

Capitaine cette saison en raison de la blessure de Valentin Rongier, Samuel Gigot pourrait bientôt quitter l’OM. S’il est un des cadres du vestiaire et que son état d’esprit est irréprochable, le défenseur âgé de 30 ans n’a plus qu'un an de contrat, jusqu’en juin 2025, et un départ cet été ferait très certainement les affaires de la direction.

Trabzonspor sur la piste de Gigot

En ce sens, Samuel Gigot a récemment été annoncé dans le viseur de Trabzonspor. Selon le journaliste Hasan Tüncel, le club turc aurait même formulé une offre à l’OM afin de s’attacher ses services et les deux formations seraient en négociation afin que ce transfert voie le jour.

Ça discute avec l’OM pour son départ