Mercato - OM : Une offre est partie pour ce transfert !

Arrivé il y a deux ans en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot est un des joueurs annoncés potentiellement sur le départ de l’OM cet été, d’autant plus qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. En ce sens, le défenseur âgé de 30 ans pourrait prendre la direction de la Turquie, où un club aurait justement fait une offre à Marseille.

Cadre de l’OM, dont il a souvent été le capitaine cette saison en raison de la blessure de Valentin Rongier, Samuel Gigot pourrait arriver au bout de son aventure à Marseille. Régulièrement blessé, le défenseur âgé de 30 ans est un des joueurs dont l’avenir est incertain.

OM : De Zerbi a vendu la mèche en privé ! https://t.co/c6o8eo3UNB pic.twitter.com/ngQVV5G17R — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Gigot vers un départ de l’OM ?

D’autant plus que Samuel Gigot arrive à un an de la fin de son contrat, en juin 2025, et ce mercato estival pourrait être la dernière occasion pour l’OM de s'en séparer en récupérant une indemnité de transfert. Si son agent a récemment écarté un possible retour en Russie, lui qui a déjà évolué au Spartak Moscou, il pourrait en revanche prendre la direction de la Turquie.

Trabzonspor a fait une offre pour Gigot

En effet, un intérêt de Trabzonspor était récemment évoqué pour Samuel Gigot. D’après les informations du journaliste Hasan Tüncel, le club turc aurait justement fait une offre à l’OM. Les deux formations seraient désormais en discussion afin que ce transfert se concrétise.