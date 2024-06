Mercato - PSG : Un Champion du monde à Paris... pour 0€ ?

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce une nouvelle fois mouvementé pour le Paris Saint-Germain, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Plusieurs gros coups sont annoncés, mais Luis Campos pourrait également sauter sur quelques occasions à moindre coût, notamment avec un international français en fin de contrat.

Les pistes se multiplient déjà au PSG, qui devrait être l’un des grands acteurs du mercato. La presse italienne a notamment parlé de Khvicha Kvaratskhelia ces dernières semaines, avec notamment une offre de 60M€ qui aurait été dégainée. Mais le Napoli n’aurait aucune intention de le vendre et la récente arrivée d’Antonio Conte sur le banc semble avoir fait capoter ce dossier.

Le PSG penserait à Varane

De l’autre côté des Alpes, on annonce ce jeudi une toute nouvelle piste pour le PSG... et pas des moindres puisqu’il s’agit d’une des grands acteurs du titre de Champion du monde de l’équipe de France, sous les ordres de Didier Deschamps en 2018. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le club parisien serait sur les traces de Raphaël Varane, dont le contrat avec Manchester United se termine le 30 juin prochain.

« Un retour en France est-il possible ? Tout est possible »