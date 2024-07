Mercato : C’est décidé, le PSG lui fait ses adieux !

La rédaction

Un départ se profil au PSG. Alors que l’actualité mercato du club de la capitale est focalisée sur le possible transfert de João Neves, c’est un élément présent depuis six saisons qui pourrait, à l’inverse, quitter le Parc des Princes. Juan Bernat serait proche d'un départ et se serait même vu proposé à deux écuries : Las Palmas et le Genoa.

Le PSG se prépare à se séparer de l’un de ses joueurs. Arrivé en 2018 chez les rouges et bleus, Juan Bernat aurait de grandes chances de quitter les pensionnaires du Parc des Princes dans les prochaines semaines. Le club de la capitale tenterait même de lui trouver un point de chute, après avoir prêté le latéral gauche au Benfica cette saison.

Juan Bernat proposé à deux clubs

D’après les informations de Nicolò Schira, Juan Bernat devrait quitter le PSG cet été. Le journaliste italien ajoute même que les Franciliens auraient proposé l’ancien joueur du Bayern Munich à deux clubs : Las Palmas et le Genoa. Aucune information quant à un potentiel montant de transfert, ou une quelconque préférence du joueur, n’a pour le moment filtré.

Une saison compliquée pour Bernat

Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Juan Bernat a été prêté au Benfica l’été dernier. Mais malheureusement pour le joueur de 31 ans, il n’a pu jouer que 7 matchs toutes compétitions confondues, la faute à une inflammation du pubis qui l’a écarté des terrains une bonne partie de l’exercice. Reste à voir si le gaucher sera parvenu à soigner sa blessure avant d’entamer un nouveau challenge.