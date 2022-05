Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Bourigeaud laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 2 mai 2022 à 22h12 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison, Benjamin Bourigeaud a laissé planer le doute sur son avenir au Stade Rennais.