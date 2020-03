Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie anglaise pour Umtiti ?

Publié le 18 mars 2020 à 4h50 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que Manchester United cible Umtiti pour la fin de saison. Faut-il y croire ? Réponse.

Très contraint par une situation financière très délicate, et ce d’autant plus qu’il s’est a priori fixé des objectifs très ambitieux sur le mercato, comme le retour de Neymar, le FC Barcelone est dans l’obligation de céder de nombreux joueurs. Samuel Umtiti, que le Barça avait déjà tenté de vendre l’an dernier à un montant entre 50 et 60 millions d’euros, est logiquement de nouveau mis sur le marché, comme Sport l’affirme aujourd’hui.

MU avait discuté pour Umtiti l’été dernier