Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat sur l'avenir de Thauvin...

Publié le 18 mars 2020 à 4h00 par A.M.

En quête de liquidités afin de rester dans les clous du fair-play financier, l'Olympique de Marseille aura toutefois du mal à trouver preneur pour Florian Thauvin.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'Olympique de Marseille pourrait être contraint de voir filer Florian Thauvin partir libre à l'issue de son contrat en juin 2021. Et pour cause, le club phocéen ne semble pas en mesure de lui offrir un nouveau bail. Mais ce n'est pas tout. A en croire un intermédiaire, il sera aussi très difficile de lui trouver une porte de sortie, notamment en Premier League où il a laissé un mauvais souvenir.

«Quand on se loupe à Newcastle on ne peut plus signer à Chelsea»