Mercato - OM : Déjà un coup dur avec la vente de Sanson ?

Publié le 18 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même s’il fait partie des joueurs de l’OM affichant l’une des plus grosses valeurs marchandes, Morgan Sanson pourrait être vendu moins cher que prévu l’été prochain.

« Ma réponse, elle est claire : je suis concentré uniquement sur cette saison et sur la qualification en Ligue des Champions. Et tout ce qu’on peut dire sur la suite, après juin, ce n’est pas le moment d’en parler aujourd’hui », confiait Morgan Sanson début février sur son avenir très incertain à l’OM, laissant planer un gros doute à ce sujet. Et alors que la direction du club phocéen aura impérativement besoin de récupérer des liquidités l’été prochain pour ne pas être sanctionné par le fair-play financier, Sanson ne devrait pas rapporter tant que cela à l’OM.

Entre 20 et 25M€ pour la vente de Sanson ?

Comme l’a révélé France Football mardi, l’OM comptait initialement récupérer aux alentours de 40M€ avec un départ de Morgan Sanson lors du prochain mercato estival. Mais finalement, ce dossier ne devrait rapporter qu’une somme comprise entre 20 et 25M€ à Andoni Zubizarreta. Un montant qui s’avère éloigné des espérances du directeur sportif de l’OM…