Mercato - Barcelone : Une grande décision prise pour Lautaro Martinez ?

Publié le 7 octobre 2020 à 17h00 par B.C.

Priorité du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez depuis de nombreux mois, Lautaro Martinez pourrait prolonger son bail avec l'Inter Milan. Mais ce nouveau contrat ne serait pas encore d'actualité.

Son profil semble faire l'unanimité en interne. Après une grande saison à l'Inter Milan, Lautaro Martinez a convaincu la direction du FC Barcelone de miser sur lui pour la succession de Luis Suarez, et ce n'est pas Lionel Messi, son coéquipier en sélection, qui devrait mettre son veto à l'arrivée de l'Argentin de 23 ans. Néanmoins, le Barça a dû se résoudre à mettre cette piste de côté après les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur ses finances, permettant aux Nerazzurri de pouvoir compter sur Lautaro Martinez une saison de plus. Mais la situation de l'Argentin fait toujours parler en Italie.

La prolongation de Lautaro, ce n'est pas pour maintenant