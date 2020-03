Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp à la lutte avec Setién dans ce dossier à 60M€ ?

Publié le 22 mars 2020 à 22h00 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone dans le but de renforcer le secteur défensif, Dayot Upamecano pourrait finalement déposer ses valises en Angleterre.

Dayot Upamecano serait sur les tablettes du FC Barcelone depuis quelques mois. Les dirigeants du club catalan songeraient à s’attacher les services du défenseur central français, réalisant de très belles performances sous les couleurs du RB Leipzig. et disposant d'une clause libératoire de 60M€. Mais Upamecano, qui verra son contrat prendre fin en juin 2021, serait aussi convoité par un club anglais.

Upamecano vers Liverpool ?