Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu prêt à faire deux gros sacrifices pour récupérer Lautaro Martinez ?

Publié le 22 mars 2020 à 17h00 par D.M.

Afin de récolter des fonds pour pouvoir recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait prêt à écouter les offres concernant Luis Suarez et Philippe Coutinho.

Le FC Barcelone aurait d’ores et déjà ciblé les besoins à combler lors du prochain mercato. Ainsi, le club catalan voudrait notamment recruter un avant-centre capable de suppléer et à terme remplacer Luis Suarez (33 ans) sur le front de l’attaque. Et pour remplir ce rôle, les dirigeants catalans auraient ciblé Lautaro Martinez qui brille sous le maillot de l’Inter. Le FC Barcelone aurait fait de l’attaquant de 22 ans sa priorité et serait prêt à payer sa clause libératoire fixée à 111M €. Et afin de financer cette opération, le club pourrait se séparer de plusieurs éléments lors du prochain mercato.

Un rôle décisif de Coutinho et Suarez dans le dossier Lautaro Martinez ?