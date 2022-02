Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un remplaçant à 0€ trouvé pour Umtiti ?

Publié le 12 février 2022 à 23h00 par A.C.

Actuellement blessé, Samuel Umtiti sera sans aucun doute à nouveau poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone lors du prochain mercato estival et son successeur est tout trouvé.

Il devrait y avoir un grand ménage en défenseur au FC Barcelone. Avec un Gerard Piqué vieillissant, les dirigeants du club catalan veulent injecter du sang neuf et rêveraient notamment de Matthijs de Ligt de la Juventus, qui semble toutefois être un dossier très cher. Piqué n’est pas le seul candidat au départ, puisque la presse catalane parle de Clément Lenglet, mais surtout de Samuel Umtiti. En difficulté depuis 2018, l’ancien de l’OL avait déjà été poussé vers la sortie cet hiver et un prêt à Benfica semblait possible... avant qu’il ne se blesse une nouvelle fois.

Romagnoli, un renfort de poids à moindre cout