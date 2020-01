Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour ce renfort estival ?

Publié le 6 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Désireux de récupérer Emerson, actuellement au Betis Séville, Barcelone pourrait être dans l’obligation de régler un chèque compris entre 9 et 12M€.

Transféré au FC Barcelone à l’hiver 2019, Emerson n’a jamais porté les couleurs catalanes. Le latéral droit brésilien fait le bonheur du Betis Séville depuis cette date. Les Andalous ont partagé le prix du joueur de 20 ans avec le Champion d'Espagne, soit un chèque de 6M€ chacun. Les décideurs barcelonais souhaiteraient donc faire revenir leur joueur, afin de remplacer Nelson Semedo, annoncé sur le départ. La presse ibérique explique que le Barça pourrait régler un chèque de 16M€ afin de rapatrier Emerson, donc le contrat expire en 2021.

Entre 9 et 12M€ pour Emerson ?